Известная скандальная певица пришла на кремацию 17-летнего сына в розовом костюме

Похороны прошли в Дублине.

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор попрощалась со своим 17-летним сыном, который недавно сбежал из психиатрической клиники и покончил с собой.

Семья Шейна решила его кремировать. На траурную церемонию скандальная 55-летняя артистка пришла в ярком розовом спортивном костюме. Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail.

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Как говорится в сообщении, на церемонии присутствовало 50 человек, в частности, отец парня, известный ирландский исполнитель и продюсер Донал Ланни.

На своей странице в Twitter исполнительница хита Nothing Compares 2 U пояснила, что похороны в Дублине прошли по индуистской традиции, которая "понравилась бы ее сыну".

"Мы простились с нашим прекрасным ангелом Шейни. Очень красивая индуистская церемония. Шейну это понравится. Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет на случай, если их не будет на небесах", – написала звезда.

Мы желаем хороши к нашему красивому angel, Shaney. Very lovely Hindu ceremony. Shane был должен дать это. He was always chanting “Om. Шанти”. Я положил несколько packs fags в кафе для его в случае, если они не в небе. He'll have loved that too. Om. Шанти. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) 15 января 2022

Напомним, тело Шейна полицейские обнаружили 8 января через два дня после того, как он был объявлен пропавшим без вести. Юноша сбежал из клиники, где проходил лечение после двух попыток самоубийства.

В прошлом году певица лечилась от наркозависимости. А в 2017-м звезда и сама хотела покончить с собой. После трагедии Шинейд О'Коннор снова заявила, что "собирается уйти за сыном".

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