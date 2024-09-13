Известная скандальная реперка Cardi B в третий раз стала мамой и засветилась с мужем, с которым развелась

Знаменитость показала фото из роддома.
Известная американская реперша Cardi B родила третьего ребенка.
Реперша сообщила радостную новость в своем Instagram. Так, Cardi B на фото держит новорожденную дочь, нежно обнимая ее в роддоме. Для звезды это уже третий ребенок. Она также воспитывает 3-летнего сына и еще одну старшую 6-летнюю дочь.
"Самое красивое маленькое создание. 07.09.24", — написала исполнительница, отметив дату рождения дочери.
Многодетная мама также опубликовала трогательные снимки, когда впервые взяла на руки кроху после ее рождения, и показала процесс грудного вскармливания дочери.
К слову, поздравить с важным событием Cardi B пришли ближайшие. В частности, роддом посетили родственники реперки, а также ее двое старших детей и экс-муж, музыкант Offset, о разводе с которым она сообщила в начале прошлого месяца. Бывший избранник и старшая дочь уже успели подержать новорожденную на руках и познакомиться с новым членом семьи.
Напомним, недавно дочь украинской актрисы Инны Белоконь, играющей маму Верки Сердючки, впервые показала 4-месячную дочь во время крещения в церкви.
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