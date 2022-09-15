Известная танцовщица Моци Мабусе приютила в своем доме беженцев из Украины

Звезда британского талант-шоу Моци Мабусе призналась, что помогает Украине.

В частности, знаменитость приютила в своем доме 10 украинских беженцев. К слову, все они живут во Франкфурте, Германия. Также с Моци живут и родители мужа Евгения Возинюка, который родом из Украины.

Мощи Мабусе / Фото: instagram.com/motsim

"Мы спали, когда мама Евгения позвонила в пять часов утра и сказали: "Падают бомбы". Его родители неделю не могли выехать из страны, но все же они пересекли границу. Сейчас с нами проживает около 10 человек — наша семья и беженцы. Теперь, когда родители мужа переехали к нам, наша жизнь стала другой, возможно, навсегда", — рассказала танцовщица в интервью Daily Mail.

Мощи Мабусе с мужем / Фото: instagram.com/motsim

Моци призналась, что ей нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям жизни. Впрочем, больше всего сложностей у нее возникает из-за языкового барьера. К слову, она не понимает украинского, поэтому не может свободно общаться с беженцами.

Напомним, несколько месяцев назад известная британская телеведущая Наташа Каплински также предоставила жилье украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, которую враждебно развязала Россия.

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