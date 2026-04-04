Известная телеведущая назвала самую "токсичную" звезду украинского шоу-бизнеса: "Это особенность характера"

Украинская ведущая Мила Еремеева поделилась собственным рейтингом звезд по разным характеристикам и откровенно рассказала, кого считает самым токсичным в шоу-бизнесе.

Так, по ее словам, это «неофициальное» первенство можно отдать певице Оле Поляковой. Впрочем, Еремеева на "ПВМ шоу" сразу уточнила — она не вкладывает в это понятие исключительно негативный смысл и даже иногда сама может проявлять эту черту.

«При всем уважении к профессионализму, иногда с Олей Поляковой бывает непросто. Хотя мне не сложно. Но я не считаю это токсичностью — это скорее особенность характера. Я и сама иногда бываю такой», — объяснила ведущая.

Кроме этого, Мила Еремеева также охарактеризовала других представителей шоу-бизнеса. Так, самыми трудолюбивыми она назвала Артема Пивоварова и Надю Дорофееву, самым хайповым — Александра Волошина, самым сексуальным — Дмитрия из группы Kadnay, недооцененным — LAUD, переоцененным — SHUGAR, самым популярным — Сашу Рудинского, а самой эмоциональной, по ее словам, является Тина Кароль.

Но в итоге ведущая продемонстрировала лишь собственный взгляд на украинский шоу-бизнес, подчеркнув, что все эти оценки — скорее субъективные впечатления, а не жесткая критика.

