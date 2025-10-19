Известная телеведущая призналась, как пыталась связаться с предательницей Ани Лорак после начала войны

Ирина Хоменко и Ани Лорак

Украинская телеведущая Ирина Хоменко вспомнила свое участие в талант-шоу "Голос країни", где ее тренером была предательница Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России.

Артистка рассказала, что певица тогда проявила себя как преданная наставница, внимательная ко всем участникам: "Она работала с отдачей — была максимально заинтересована абсолютно всеми подопечными. Из того сезона вышло немало артистов, которые стали известными: Саша Зарицкая из группы KAZKA, Никита Алексеев. Это был достаточно плодотворный сезон".

Однако после начала полномасштабной войны ведущая окончательно разочаровалась в бывшем тренере. По ее словам, она пыталась связаться с предательницей, однако так и не получила ответа.

"Я писала, писала, пока не поняла: ее просто нет. Каждый человек в такой момент делает выбор. Война всегда черно-белая: либо ты на одной стороне, либо на другой. Для меня она перестала быть человеком, с которым хочу иметь дело. Отписалась, заблокировала — и больше не хочу ничего общего", — вспомнила телеведущая в интервью Oboz.ua.

Хоменко также отметила, что во время шоу у Лорак были непростые жизненные обстоятельства — певица получала угрозы и волновалась за ребенка. Впрочем, после 24 февраля, подчеркнула Ирина, каждый сделал свой выбор — или по совести к своей стране, или нет.

