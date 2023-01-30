Известная телеведущая рассказала, почему исчез Олег Винник: "Я знаю, что с ним происходит сейчас"

Певец Олег Винник, который был настоящим секс-символом среди украинских женщин, неожиданно исчез из инфопространства во время полномасштабной войны.

Причины такого поведения артиста объяснила украинская телеведущая Мила Еремеева. Знаменитость поделилась, что сейчас Виннику пришлось поставить свою карьеру на паузу по собственным причинам, а не по политической ситуации.

"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотических историях. Олег – украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока имеет перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", — рассказала Мила в интерв. GLOSTER FM.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

О проблемах со здоровьем Винника ранее тоже рассказывал его близкий товарищ. По словам второго артиста, он проходит лечение в Берлине.

К тому же, ранее адвокат Олега Винника поделилась с ТСН.ua информацией о том, что артист действительно находится в Германии. Она также рассказывала, как музыкант из-за границы помогает Украине.

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