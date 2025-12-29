Известная украинская 40-летняя певица впервые стала мамой и показала фото первенца

Лавика / © instagram.com/lavika

Реклама

Певица и участница третьего сезона «Фабрики звезд» Лавика, настоящее имя которой Любовь Юнак, впервые стала мамой в 40 лет.

О рождении первенца артистка сообщила в своем Instagram. Малыш появился на свет 28 декабря в Киевском городском роддоме №7. После родов певица создала в палате настоящую атмосферу магии — включила проекцию звездного неба, превратив первые часы материнства в символическую «первую вечеринку» для семьи.

«Моя любовь подарила мне сына. Наша первая вечеринка», — трогательно написала новоиспеченная мамочка.

Реклама

Лавика с мужем / © instagram.com/lavika

Лавика / © instagram.com/lavika

Вместе с новостью Лавика поделилась и первыми кадрами с младенцем — на фото малыш сладко спит. Имя сына супруги пока держат в тайне.

Лавика родила сына / © instagram.com/lavika

Напомним, Лавика получила известность после участия в «Фабрике звезд 3» в 2009 году. Ранее певица была замужем за артистом Владимиром Борисенко, однако этот брак завершился разводом. В мае 2025 года она во второй раз вышла замуж — за мужчину по имени Дмитрий.

К слову, даже на последних месяцах беременности Лавика не покидала сцену и в первой половине декабря продолжала выступать с заметно округлившимся животиком, чем изрядно восхищала поклонников.