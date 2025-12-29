- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1297
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная украинская 40-летняя певица впервые стала мамой и показала фото первенца
Звезда еще недавно выступала на сцене, а теперь уже держит малыша на руках.
Певица и участница третьего сезона «Фабрики звезд» Лавика, настоящее имя которой Любовь Юнак, впервые стала мамой в 40 лет.
О рождении первенца артистка сообщила в своем Instagram. Малыш появился на свет 28 декабря в Киевском городском роддоме №7. После родов певица создала в палате настоящую атмосферу магии — включила проекцию звездного неба, превратив первые часы материнства в символическую «первую вечеринку» для семьи.
«Моя любовь подарила мне сына. Наша первая вечеринка», — трогательно написала новоиспеченная мамочка.
Вместе с новостью Лавика поделилась и первыми кадрами с младенцем — на фото малыш сладко спит. Имя сына супруги пока держат в тайне.
Напомним, Лавика получила известность после участия в «Фабрике звезд 3» в 2009 году. Ранее певица была замужем за артистом Владимиром Борисенко, однако этот брак завершился разводом. В мае 2025 года она во второй раз вышла замуж — за мужчину по имени Дмитрий.
К слову, даже на последних месяцах беременности Лавика не покидала сцену и в первой половине декабря продолжала выступать с заметно округлившимся животиком, чем изрядно восхищала поклонников.