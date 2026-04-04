Известная украинская 41-летняя певица впервые стала мамой и показала дочь

Ната Смирина с мужем

Украинская певица Ната Смирина, известная своим участием в нацотборе на «Евровидение-2016» в составе группы Pur: Pur, впервые стала мамой.

Радостной вестью артистка поделилась в субботу, 4 апреля, на второй день после появления дочери. Ната с возлюбленным, музыкальным продюсером Ильей, назвала кроху Лией. Певица уже опубликовала в Instagram первые фото из роддома и показала, как выглядит ее первенец.

Ната Смирина с мужем и дочкой

Счастливая 41-летняя Ната пообещала рассказать «подробности позже». Но все же заблаговременно успокоила поклонников и добавила, что сейчас в семье «все прекрасно». В то же время звезда поделилась трогательными эмоциями от самой первой встречи с Лией.

«Минута после рождения. Я не зря ждала. Все расскажу немножко позже, пока поучусь быть мамой», — восхитила блогерша.

Ната Смирина с дочерью

Тем временем в комментариях искренне поздравили семью с появлением первенца. Теплые слова и пожелания оставили как подписчики, так и украинские звезды.

«Друзья мои хорошие, как я счастлива за вас!» — Джамала

«Ура, поздравляем! Пусть будет самой счастливой» — Юлия Санина

«Поздравления!!! Ура! Счастливой судьбы Лии и возможности отдыхать родителям» — Василиса Фролова

С днем рождения крохи и легкого восстановления маме

Напомним, недавно звезда «Холостячки» Андрей Хветкевич и его муж Фелипе показались со снимком УЗИ и заинтриговали фанов будущим пополнением в семье.