Известная украинская актриса рассказала о беременности в 17 лет и шокировала, как хотела сделать аборт

Звезда сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2", украинская актриса Надежда Левченко откровенно рассказала, как забеременела в 17 лет и как хотела сделать аборт.

Артистка поделилась, что тогда только поступила в институт и была убеждена, что вся жизнь впереди. Впрочем, актриса узнала о беременности. Надежда Левченко боялась становиться мамой так рано. Более того, артистка даже стеснялась рассказать родителям, что ждет первенца. В конце концов знаменитость была убеждена, что для нее жизнь закончилась.

Надежда Левченко / Фото: instagram.com/nakabuuuu

"Когда это произошло со мной, я был совсем еще ребенок, всего 17 лет. Я впервые влюбилась – и тут беременность! Я долго не рассказывала родителям, мне было стыдно. Это был первый курс института. Все только начиналось, а отовсюду звучало, что это конец. Даже думала о самоубийстве", – призналась артистка в интервью Oboz.ua.

Знаменитость тяжело переживала этот период и постоянно была в слезах. Наконец, на 23-й неделе беременности Надежда Левченко пошла к гинекологу на аборт. Срок уже был таким, что не позволял это делать без серьезных последствий. Так что врач отговорила актрису, за что та ей очень благодарна.

Надежда Левченко / Фото: instagram.com/nakabuuuu

"Где-то на 23-й неделе я пришла к гинекологу, которой очень благодарна. Меня осмотрели, поставили на учет, и я ей сказала, что хочу сделать аборт. На что врач ответила, что на таком сроке нельзя. Я просила ее это сделать иначе папа меня убьет. До сих пор помню те слова: "Ребенок, подумай, что тебе дороже? То, что папа отругает, или то, что уничтожишь жизнь и будешь всегда об этом жалеть?" — поделилась артистка.

Надежда Левченко родила сына в 18 лет. Учебу в институте актриса продолжила через год после родов. Тем временем с малышом артистке помогала бабушка, которая нянчила мальчика, пока Левченко получала образование.

Надежда Левченко / Фото: instagram.com/nakabuuuu

"Мастер моего курса в институте отказался вести меня дальше, сказав, что не догоню своих сокурсников, и пожелал мне семейного счастья. Но я понимала, что без образования никак, поэтому пошла к своей преподавательнице со сценического языка с просьбой помочь. И она сделала для меня судьбоносный шаг – поговорила с Ростиславом Держипольским (директор и художественный руководитель драмтеатра, на тот момент преподаватель актерского мастерства), чтобы он взял меня на второй курс. – вспомнила артистка.

Напомним, Надежда Левченко играет одну из ролей в сериале "Жіночий лікар. Нове життя 2". Ранее редакция сайта ТСН.ua делилась секретами со съемочной площадки, которые остались за кадром.

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