Известная украинская актриса честно призналась, что разрушило ее 8-летний брак с нардепом: "Не люблю себя"

Украинская актриса Анна Саливанчук впервые откровенно назвала причину развода с экс-мужем, нардепом Александром Божко.

Саливанчук после болезненного разрыва в мае 2023 года только сейчас решилась рассказать о проблемах, которые стали ключевыми в принятии столь сложного решения. Как говорит актриса, помешали счастливой супружеской жизни именно неправильно выставлены приоритеты.

"У меня всегда на первом месте были дети, а это неправильно. На первом месте должны быть мы, потом муж, потом дети, потом родители. Одна из причин моего развода – это то, что у меня муж не был на втором месте, а я не была на первом. У меня были – дети. И сейчас тоже остались дети. Я не люблю себя настолько, насколько должна любить себя женщина", – рассказала артистка на подкасте "Regina Official".

Анна Саливанчук с экс-мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

По словам звезды, эта проблема постигает ее до сих пор. Тем не менее, Анна признается, что пытается бороться с ней, ведь это вызывает немало проблем в ее жизни.

"У меня до сих пор дети на первом месте. Сейчас я уже на втором и на третьем – мама, потому что мужа нет. И мне нужно проработать, чтобы поднять себя выше, потому что дети вырастут и скажут "пока", а я останусь. Надо прорабатывать и становиться лучше", — добавила Саливанчук.

Напомним, недавно певец MELOVIN также рассказал об окончании его болезненных отношений. Артист впервые признался, что было причиной разрыва с любимым человеком после двух лет их романа.

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