Известная украинская актриса кардинально изменила имидж и отрезала длинные волосы: фото до и после

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Украинская модель, актриса и блоггер Виктория Маремуха отважилась на неожиданное изменение имиджа и попрощалась с длинными волосами.

В своем Instagram знаменитость показала результат перевоплощения. Звезда сделала стильное каре и сразу призналась поклонникам, что решение было спонтанным. В сторис актриса продемонстрировала новую прическу с разных ракурсов и призналась, что только привыкает к своему обновленному образу.

«Психнула. Просто знакомлюсь с новой собой, другая энергия какая-то», — коротко прокомментировала Маремуха.

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Виктория Маремуха — до и после стрижки / © instagram.com/vicky_mare

Похоже, в жизни Виктории наступил период больших перемен. В последнее время она активно работает над своей внешностью и не боится экспериментов. Весной этого года Маремуха рассказала, что перенесла пластическую операцию и изменила форму подбородка, чтобы комфортнее чувствовать себя перед камерой и на сцене.

Кроме того, модель в начале года сообщила о разводе с мужем-иностранцем Луи после десяти лет общения. В браке пара воспитывала общего ребенка. Новая прическа, похоже, стала еще одним символом нового этапа в жизни актрисы, которая ныне все больше прислушивается к собственным желаниям и не боится перемен.

Напомним, недавно дочь певца Павла Зиброва похудела на 23 кило. Звездный отец поделился, как Диане удалось добиться такого блестящего результата.

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