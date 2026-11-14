Известная украинская актриса нашла мертвым папу после СОЧ: он собирался вернуться на фронт

Елена Олар с папой

Реклама

Украинская актриса Елена Олар пережила тяжелую потерю — ее отец, служивший артиллеристом в девятом отдельном стрелковом батальоне, внезапно умер дома.

По словам Елены, отец долгое время находился на передовой и участвовал в боевых действиях по разным горячим направлениям. Родным он почти не рассказывал об ухудшении самочувствия, хотя имел серьезные проблемы со зрением и сердцем. После восьмой контузии военный просил командира предоставить ему отпуск для лечения, но, как утверждает актриса, такой возможности не получил.

Реклама

«Он ушел в СОЧ. У него была восьмая контузия. Он достаточно времени просил командира, чтобы ему дали отпуск полечиться. Этого не было. Он не устраивал конфликты, уехал в госпиталь. Ему сказали, что все хорошо, а он начал плохо видеть на глаз, болело сердце. Побратимы говорили, что его тяжело носить. Папа был большим, до 100 кг», — вспомнила Олар в интервью «РБК-Україна».

Реклама

Елена Олар

Состояние мужчины настолько ухудшилось, что во время последних боевых выходов он уже не видел на один глаз. По словам дочери, побратимам приходилось буквально «выводить его с позиций за руку». Однако отец актрисы хотел продолжать службу, но просил перевести его в тыловое подразделение или заменить на позиции. Этого не произошло и он ушел в СОЧ, сообщив об этом предварительно командиру.

«Он просил замены или перевод в тыловую часть. Он прослужил четыре года, а затем 5-7 месяцев находился в СОЧ. Потом говорил, что у него началась каша в голове: плохо рассуждает, забывает… Папа позвонил по телефону командиру и сказал, что собирается идти. В ответ услышал: „Иди, если решишь вернуться, мы ждем тебя“. Он вернулся домой», — поделилась звезда.

Елена Олар с папой

Позже мужчина снова заговорил с дочерью о службе. Он чувствовал «стыд» и хотел вернуться в свое подразделение. Семья поддержала его намерение и принялась искать возможность оформить возвращение.

«Мы искали пути. Даже был разговор с адвокатом: к какому командиру обратиться, чтобы вернуться ему в его подразделение. Он говорил, что физически здоров, потому что не получил ранений, но внутренне мертв давно», — призналась актриса.

Реклама

К сожалению, жизнь мужчины внезапно оборвалась. Елена нашла самого родного человека дома без признаков жизни после того, как он несколько дней не выходил на связь. По ее словам, у него остановилось сердце. Это оставило после себя большую травму. Актриса со слезами говорит, что до сих пор вспоминает «картинки» в тот страшный день и «никогда не забудет».

Елена Олар на прощании с папой

«Я вошла в дом и нашла папу на полу. Он был в душе, был одет. У него остановилось сердце. Обвиняла себя, потому что я могла в те дни быть дома. Началась истерика. Это тяжело. Я выбежала на улицу, кричала. Вызвала полицию. Он делал то, что должен был, и как мог, допуская ошибки. Не идеализирую его. Но я его безгранично уважаю, что он делал для нас и для страны», — отметила звезда.

Несмотря на то, что отец Елены находился в СОЧ, актриса обратилась к представителям территориального центра комплектования с просьбой организовать военное прощание. По ее словам, там согласились провести церемонию со всеми почестями.

Напомним, недавно умер народный артист Украины Евгений Шах, озвучивший Дамблдора из Гарри Поттера. Актер посвятил около 60 лет сцене и зрителям.

Реклама

Новости партнеров