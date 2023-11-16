Известная украинская актриса неожиданно появилась в российском сериале: реакция звезды

Анастасия Цимбалару объяснила, как так получилось, что сериал с ее участием вышел на РосТВ.

Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару ошеломила признанием, что на российском ТВ вышел сериал с ее участием.

Артистка не скрывает, что, как и большинство украинских актеров, до начала полномасштабной войны участвовала в украинско-российских проектах. В одном из них Цимбалару снялась за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Прошлой осенью вышел проект украино-российский на одном из российских каналов. Я считаясь там бандеровкой, нацисткой, мне российские подписчики обо всем этом писали. Они выпускают сериал со мной в главной роли, там крупным планом мое лицо на постере", – рассказала Цимбалару в интервью Алине Доротюк.

Анастасия Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Актриса не стала говорить название сериала, потому что не хочет его рекламировать и не хочет, чтобы поклонники смотрели на "русские морды". Цимбалару призналась, что ее фаны подумали, что она снялась в российском сериале во время полномасштабной войны, потому что год выпуска указан – 2023:

"Я увидела сообщения моих подписчиков, что они его посмотрели, он на русском языке. И, конечно, мне начали писать. И год выпуска стоял 2023. То есть это уже во времена полномасштабного вторжения. Мне подписчики начали писать: "Настя, неужели вы начали сниматься с российскими актерами?". Мне пришлось объяснять, что это было за год до полномасштабного вторжения, но, тем не менее, этот проект там показали", – прокомментировала актриса.

Напомним, между тем российские оккупанты нагло использовали лицо украинской певицы FIINKA. На территории оккупированного Мелитополя появились плакаты с изображением артистки и призывом менять украинские фамилии на русские. Исполнительница уже отреагировала на циничный поступок россиян.

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