Известная украинская актриса неожиданно сменила фамилию и объяснила почему

Известная украинская актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк сообщила, что сменила фамилию.

О том, что артистка получила новый паспорт, она рассказала в Instagram. Хижняк разместила фото свежего документа и заявила, что теперь она официально на своей девичьей фамилии.

Как объяснила актриса, до этого в паспорте она была на фамилии своего бывшего мужа Якушева. Теперь она снова Хижняк:

"Прощайте старые паспорта! Привет опять моя родная фамилия! Хочу отметить для себя дату 15 декабря 2023 года. День, когда я официально вернула себе девичью фамилию Хижняк. Даже не ожидала, что это окажется насколько важным и мощным моментом, я просто плакалаантонина хижн и прыгала от счастья!" – поделилась эмоциями артистка.

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Звезда рассказала, что для того, чтобы вернуть себе свою прежнюю фамилию, ей пришлось пройти немало инстанций:

"Пройдя через все инстанции, суды, архивы, ЦНАПы, ДРАЦСы, полицию, налоговые, кучу других кабинетов – я это сделала. Хочу поблагодарить всех людей, кто помогал как мог на этом нелегком пути", – добавила Хижняк.

Напомним, недавно Антонина Хижняк ошеломила печальной новостью своих поклонников. Актриса сообщила, что после трех с половиной лет разошлась со своим бойфрендом, актером Александром Боднаром.

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