Известная украинская актриса объяснила, почему после "Голосу країни" у нее не сложилась певческая карьера

Татьяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Реклама

Известная украинская актриса Татьяна Малкова объяснила, почему после проекта "Голос країни" у нее не сложилась певческая карьера.

Артистка была участницей третьего сезона вокального шоу. Знаменитость попала в команду лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки и сумела пройти в финал. Однако после "Голосу країни" у Татьяны Малковой так и не сложилось с певческой карьерой. В интервью Oboz.ua актриса объяснила почему.

Знаменитость говорит, что в то время у нее не было ни команды, ни ресурсов. Кроме того, многие методы реализации Татьяне просто не подходили. Поэтому, она не знала, каким образом лучше реализоваться. Однако актриса не ставит окончательную точку на певческой карьере. Артистка предполагает, что, возможно, что вернется к этой странице жизни.

Реклама

Татьяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

"Что касается карьеры певицы... Честно говоря, не сложилось из-за отсутствия команды и ресурсов. Я была еще очень молодой, зеленой, неуверенной в себе, не знала, с какой стороны подходить к шоу-бизнесу. Многие методы, предложенные для вхождения в шоу-биз, мне просто не подходили. Поэтому я думаю, что всему свое время. Возможно, я еще не поставила точку на этой странице", - говорит знаменитость.

Напомним, недавно солист хора "Гомон" Вадим Яценко раскрыл, как на самом деле попал на "Голос країни". Правда, артисту тогда не удалось пройти дальше "слепых прослушиваний". Музыкант тоже признался, как отреагировал на быстрый вылет из проекта.