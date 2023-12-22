Известная украинская актриса ошеломила признанием, что оказывала услуги "секса по телефону"

Украинская актриса Анна Саливанчук удивила откровенным признанием о своей работе.

Артистка рассказала, что в свое время работала в службе "секса по телефону". Такая нестандартная работа у знаменитости была в студенческие годы. Как призналась Анна в программе "Хто зверху?" ей хотелось вкусно есть и хорошо одеваться, и она упорно работала.

В частности, днем актриса училась, а утром и ночью работала. Кстати, вторая работа у артистки была на религиозном телеканале.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"В студенческие годы нужно было за что-то жить. Мне хотелось хорошо одеваться и вкусно есть, поэтому я много работала. Днем, конечно, училась, а ночью и утром перед учебой работала. Был в биографии период, когда я одновременно работала в службе "секса по телефону" и на религиозном канале. Ночью говорила: "Да, я касаюсь твоих ягодиц!". Утром шла на озвучивание и говорила: "Доброе утро! Сегодня праздник Пресвятой Богородицы!". Не вижу в этом ничего плохого, ведь я честно зарабатывала деньги", — откровенно призналась актриса.

Анна Саливанчук поделилась, что никогда не сторонилась работы. Знаменитость говорит, что много работала, а перед тем, как получать важные роли, она была даже актрисой массовых сцен.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я очень много работала в массовках. Потом был период, когда уже сама набирала массовку, работая в рекламных агентствах. И в это время начинала сниматься в кино", – поделилась артистка.

Напомним, недавно украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде тоже рассказала о своей неожиданной работе. Артистка снялась в популярном сериале "Корона". Знаменитость уже призналась, как попала в актерский состав ленты.

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