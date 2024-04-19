Известная украинская актриса откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем-военным

Известная украинская актриса Анастасия Карпенко честно призналась, что переживала кризис в отношениях с мужем-военным Максимом.

Артистка поделилась, что ее возлюбленный защищает Украину с начала полномасштабной войны. По словам Анастасии, служба очень сильно изменила мужа. В частности, военным после возвращения с фронта домой приходится привыкать к гражданской жизни.

"Люди находятся два года в условиях войны. Они не просто пересиживают где-то, а они находятся именно в центре событий. Конечно, это меняет их как людей. Они не видят своих жен, детей, нормальной жизни. Поэтому, когда они возвращаются сюда, им снова приходится привыкать ко всему: к правилам игры, к пробкам , к людям, к общению, к тому, что здесь очень мало благодарности к военным, очень мало понимания войны. Им это обидно", - поделилась Карпенко в интервью Алине Доротюк.

Анастасия Карпенко / Фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_

Актриса говорит, что пытается поддерживать теплую связь с мужем, который служит на фронте. Артиста постоянно звонит возлюбленному, она рассказывает ему о своей жизни, а он делится подробностями из своей. Когда Максим приезжает домой, они с семьей устраивают настоящий праздник. Как говорит актриса, эти вещи очень мелочные, но помогают поддерживать отношения.

"Мы очень много работаем над тем, чтобы не терять связь. Эта эмоциональная связь – это то, что, наверное, большинство пар и держит. Ее потерять очень легко именно таким образом, если ты прекращаешь делиться своими внутренними повседневными историями. Я ему просто рассказываю все, что произошло у нас, расспрашиваю все, что произошло у него. Это могут быть какие-то мелочные вещи, но они очень важны.

Впрочем, как призналась Анастасия Карпенко, в начале войны им с мужем пришлось пережить кризис в отношениях. В частности, пара очень сильно ссорилась. К счастью, влюбленные вовремя сообразили, что над браком необходимо работать.

Анастасия Карпенко / Фото: instagram.com/_anastasia.karpenko_

"Да, конечно, кризис был. Особенно в начале. Сейчас мы как-то более или менее поняли, если можно так сказать, что и к чему. Но тогда, в тот момент, это такой первый опыт для него – находиться в войску, первый опыт для меня – быть с ребенком далеко и вообще не видеть этому концу и краю. Мы довольно много ссорились, но мы вовремя поймали тот момент, что это все идет не туда и нам надо над этим работать и проговаривать более искренне именно то, что нас смущает", - поделилась актриса.

Напомним, недавно певица MamaRika призналась, что переживает серьезный кризис с мужем Сергеем Середой. Более того, из-за этого супруги оказались на грани развода.

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