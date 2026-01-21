ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
275
Время на прочтение
2 мин

Известная украинская актриса откровенно заговорила о любовниках в браке и почему ее не ревнует муж

Артистка объяснила о собственном комфорте в таком формате.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Виктория Маремуха

Виктория Маремуха / © instagram.com/mare_vicky

Украинский блогер и актриса Виктория Маремуха после заявления о свободных отношениях с мужем-французом Луи рассказала о личной жизни.

Как известно, выбранный супругами формат предусматривает возможность романов на стороне. Во время общения с блогером Александром Преподобным в Instagram Маремуха призналась, что пока не имеет никаких симпатий вне брака и чувствует себя в этом состоянии комфортно.

«Я замужем. У нас с мужем свободные отношения. Бывают (любовники — прим. ред.). Сейчас пока никого нет. И мне так хорошо. Потому что я уже немножко устала», — призналась актриса.

Виктория Маремуха и Евгений Таллер

Виктория Маремуха и Евгений Таллер

В то же время Маремуху застали в компании известного продюсера Евгения Таллера, которого часто можно увидеть в ее повседневной жизни. Это часто вызывает слухи о возможном романе, однако сам Таллер их категорически опроверг и отметил, что их отношения сугубо дружеские. К тому же они являются кумовьями. Бизнесмен также отметил, что муж Маремухи спокойно относится к ее общению с ним и не имеет ревности.

«Невозможна дружба между мужчиной и женщиной, они 100% тр*х*лис* — скажут нам. Но нет. У нас такие отношения, как у брата и сестры. Еще он (муж Маремухи — прим. ред.) француз и очень прогрессивный в целом, поэтому никогда не ревновал ко мне», — отметил Таллер.

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показала своего мужа Юрия Горбунова на невиданном фото с их сыном в роддоме. Звезда показала также семейную идиллию с другими членами семьи.

Дата публикации
Количество просмотров
275
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie