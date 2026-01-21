Известная украинская актриса откровенно заговорила о любовниках в браке и почему ее не ревнует муж

Виктория Маремуха / © instagram.com/mare_vicky

Украинский блогер и актриса Виктория Маремуха после заявления о свободных отношениях с мужем-французом Луи рассказала о личной жизни.

Как известно, выбранный супругами формат предусматривает возможность романов на стороне. Во время общения с блогером Александром Преподобным в Instagram Маремуха призналась, что пока не имеет никаких симпатий вне брака и чувствует себя в этом состоянии комфортно.

«Я замужем. У нас с мужем свободные отношения. Бывают (любовники — прим. ред.). Сейчас пока никого нет. И мне так хорошо. Потому что я уже немножко устала», — призналась актриса.

Виктория Маремуха и Евгений Таллер

В то же время Маремуху застали в компании известного продюсера Евгения Таллера, которого часто можно увидеть в ее повседневной жизни. Это часто вызывает слухи о возможном романе, однако сам Таллер их категорически опроверг и отметил, что их отношения сугубо дружеские. К тому же они являются кумовьями. Бизнесмен также отметил, что муж Маремухи спокойно относится к ее общению с ним и не имеет ревности.

«Невозможна дружба между мужчиной и женщиной, они 100% тр*х*лис* — скажут нам. Но нет. У нас такие отношения, как у брата и сестры. Еще он (муж Маремухи — прим. ред.) француз и очень прогрессивный в целом, поэтому никогда не ревновал ко мне», — отметил Таллер.

