Известная украинская актриса отложила восстановление квартиры после ракетной атаки РФ и назвала причину

Ирина Кудашова и родительская квартира после разрушения ударной волной / © instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая ранее заявила о расставании со старшим на 10 лет мужчиной, рассказала о восстановлении разрушенного оккупантами жилья.

Так, семья артистки владела имуществом в Чернигове. Однако, к сожалению, в прошлом году потеряла возможность жить там из-за россиян. Все потому, что российская армия попала вражеским снарядом возле дома и родительская квартира Ирины моментально стала изуродованной. Сейчас, по словам звезды, она не прилагает усилий для восстановления дома.

Ранее Кудашова делилась, что подавалась на помощь от государства, но сейчас же говорит, что не знает о состоянии своей заявки. Кроме того, актриса объяснила, что владелицы квартиры — мама и бабушка — сейчас за границей, поэтому для принятия каких-либо решений она ждет их возвращения.

"Пока с квартирой ничего особенного не делаем, ждем, когда можно будет начать отстраивать. И дело не в выплатах от государства. Моя мама с бабушкой сейчас за границей, и они не могут вернуться — у бабушки проблемы со здоровьем, поэтому поездка пока невозможна. Поэтому ждем, когда они смогут приехать. Компенсировало ли государство средства? Я этого не знаю", — рассказала Ирина в комментарии oboz.ua.

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, известный как Веня, также сделал заявление о разрушении его квартиры после очередного обстрела со стороны РФ. Артист признался, что его преследует "черная полоса".