Известная украинская актриса перенесла операцию и раскрыла, что случилось

Известная украинская актриса Анна Саливанчук сообщила, что перенесла операцию.

Новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка также не стала скрывать и рассказала, почему ей понадобилась помощь врачей.

Оказалось, знаменитости удалили сразу три зуба мудрости. Операция, которая проводилась 23 сентября под наркозом, была не из легких. Дело в том, что у Анны Саливанчук зубы мудрости были пятикорневыми. Тем не менее, хоть операция и была сложной, но, к счастью, прошла успешно.

Анна Саливанчук до операции / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Вчера (23 сентября – прим. ред.) мне удалили три зуба мудрости под наркозом. Зубы были пятикорневые, операция была нелегкая. Но все прошло успешно", — поделилась звезда.

Кроме того, Анна Саливанчук опубликовала кадры из стоматологического кабинета, где показала, как ее готовили к операции. Также знаменитость делилась, когда отходила от наркоза.

Анна Саливанчук после операции / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук призналась, как сложилась ее личная жизнь после развода с мужем, нардепом Александром Божковым. Актриса делилась, свободно ли ее сердце.

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