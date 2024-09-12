Известная украинская актриса перенесла операцию и удивила тем, что случилось: "Мне было страшно"

Известная украинская актриса Любава Грешнова призналась, что перенесла операцию.

О хирургическом вмешательстве артистка рассказала в Instagram-stories. Грешновой сделали операцию на глазу, которая длилась час. По словам актрисы, все прошло хорошо. Однако знаменитости было очень страшно, ведь она волновалась за свое зрение.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

"Три дня назад я пережила небольшое хирургическое вмешательство. В мой глаз воткнули 10-сантиметровую иглу… Сейчас все хорошо, но представьте, как мне было страшно, учитывая то, что я актриса, и глаза – мой основной рабочий инструмент. Эта манипуляция длилась час", – поделилась актриса.

Любава Грешнова перенесла операцию / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова в подробности вдаваться не стала. Артистка лишь намекнула, что занесла в глаза инфекцию. Также знаменитость обратилась к фанатам и дала важные советы, чтобы не столкнуться с такой же проблемой, как она. Актриса призвала не лезть в глаза грязными руками, не мерить чужие очки и пользоваться увлажняющими каплями.

"Никогда не лезьте в глаза грязными руками, даже если кажется, что они чистые. Протирайте руки перед тем, как прикасаться к лицу. Не мерьте чужие очки и отдавайте предпочтение увлажняющим каплям вместо отбеливающих. Уже все позади, но этот час я буду помнить вечность", — отметила знаменитость.

Любава Грешнова / Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Напомним, недавно актриса Анастасия Цимбалару поделилась, что ей необходима операция. В скором времени звезда перенесет хирургическое вмешательство на носу.

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