Известная украинская актриса похудела на 10 кг за четыре месяца и шокировала методом: "Блокировали аппетит"

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая недавно заявила о новом романе, откровенно рассказала о похудении.

Так, кардинальную трансформацию звезде удалось пройти за четыре месяца — она избавилась от 10 кг. В шоу "Upgrade" Светлицкая не стала скрывать, что такого эффектного результата ей удалось достичь с помощью инъекций в живот. Актриса также добавила, что перед тем страдала булимией, от которой она уже избавилась.

«За последние полгода я набрала 10 кило. Это был шок, потому что я правильно питалась, занималась спортом два года. И у меня началась булимия. Я не могла поверить, что без стопа можно съедать все. Вспоминаю об этом с ужасом. И меня спасли уколы для похудения — то, что я всегда не поддерживала. Но они блокировали мой аппетит», — рассказала Елена.

Правда, звезда осознает, что такие методы могут вредить ее здоровью и аудитории. В частности, она вспомнила случай, как по совету своей коллеги занималась самолечением и делала похожие манипуляции с другим препаратом. В результате Елена получила серьезные последствия, поэтому на этот раз была осмотрительнее. И под наблюдением врача и после необходимых анализов сейчас продолжает курс.

«Я сделала полный чек-ап, стала под наблюдение врача, у меня были проблемы с гормонами. Врач назначила терапию, лекарства и предложила колоть. А я подумала почему бы нет, если это ускорит мое похудение. Потому что в течение полугода у меня не получалось. Мы договорились с врачом постепенно уменьшать дозы. Но настаиваю на том, чтобы девушки делали это только под наблюдением врача!» — добавила Светлицкая.

