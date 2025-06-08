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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
474
Время на прочтение
2 мин

Известная украинская актриса похудела на 45 кг за три месяца и раскрыла свой метод

Нина Набока вспомнила, как она избавлялась от веса после родов и сейчас в пожилом возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Нина Набока

Нина Набока / © скриншот с видео

Звезда "Наталки Полтавки", актриса Нина Набока, которая недавно удивила попыткой попасть в ВСУ, поделилась секретами своего питания.

68-летняя знаменитость вспомнила свой период после рождения дочери Одарки. Тогда, по словам Набоки, ей удалось быстро прийти в форму благодаря диете, которая исключала из ее рациона сладкое и мучное. В результате она похудела на 45 кг всего за несколько месяцев.

"Сидела на диетах. В молодости, когда я родила Одарку я поправилась очень сильно. И я за три месяца сбросила 45 кг. В молодости было легко, а вот на старости - очень трудно сбрасывается. Ела до 17:00 и все. Но не ела хлеба, картофеля, сахара", - рассекретила Нина Набока в интервью "Балючі Теми".

Нина Набока / © скриншот с видео

Нина Набока / © скриншот с видео

Кроме того, артистка сравнила тогдашние попытки похудеть с нынешними. По ее словам, сейчас в свои 68 лет в течение полугода она смогла избавиться от 10 кг. И убеждена, что вес медленно уходит именно из-за возраста. Тем не менее, в этом случае она придерживалась знакомой для себя диеты, как и после родов.

"Сейчас 10 кг сбросила за полгода. Потому что толстеть - это стареть. Я после 17:00 не ела. Это сейчас я немного поправилась, потому что поехала на дачу и шашлыки, соседи давно меня не видели. Сладкого не ем, хлеба не ем", - призналась звезда.

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк рассекретил свою диету, которая помогла ему похудеть на 30 кг. Более того, артист подозревает, что имеет болезнь вследствие лишнего веса.

Дата публикации
Количество просмотров
474
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