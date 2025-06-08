Известная украинская актриса похудела на 45 кг за три месяца и раскрыла свой метод

Нина Набока / © скриншот с видео

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Звезда "Наталки Полтавки", актриса Нина Набока, которая недавно удивила попыткой попасть в ВСУ, поделилась секретами своего питания.

68-летняя знаменитость вспомнила свой период после рождения дочери Одарки. Тогда, по словам Набоки, ей удалось быстро прийти в форму благодаря диете, которая исключала из ее рациона сладкое и мучное. В результате она похудела на 45 кг всего за несколько месяцев.

"Сидела на диетах. В молодости, когда я родила Одарку я поправилась очень сильно. И я за три месяца сбросила 45 кг. В молодости было легко, а вот на старости - очень трудно сбрасывается. Ела до 17:00 и все. Но не ела хлеба, картофеля, сахара", - рассекретила Нина Набока в интервью "Балючі Теми".

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Нина Набока / © скриншот с видео

Кроме того, артистка сравнила тогдашние попытки похудеть с нынешними. По ее словам, сейчас в свои 68 лет в течение полугода она смогла избавиться от 10 кг. И убеждена, что вес медленно уходит именно из-за возраста. Тем не менее, в этом случае она придерживалась знакомой для себя диеты, как и после родов.

"Сейчас 10 кг сбросила за полгода. Потому что толстеть - это стареть. Я после 17:00 не ела. Это сейчас я немного поправилась, потому что поехала на дачу и шашлыки, соседи давно меня не видели. Сладкого не ем, хлеба не ем", - призналась звезда.

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк рассекретил свою диету, которая помогла ему похудеть на 30 кг. Более того, артист подозревает, что имеет болезнь вследствие лишнего веса.