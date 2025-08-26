Известная украинская актриса похудела с инъекциями и в бикини похвасталась результатом

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая рассказала о своем похудении с помощью инъекций.

Знаменитость ранее была против такого метода похудения. Однако артистка изменила свое мнение. По словам актрисы, зимой она переживала нелегкий период, что отразилось на ее теле. Внутреннюю боль Елена Светлицкая заедала. Однако на фоне этого у нее начало развиваться расстройство пищевого поведения.

"Время проходит, и мои взгляды меняются. Особенно в свете последних событий в моей жизни. Возможно, до конца я вам не открывала ту боль, которую проживала зимой. Было очень больно и сложно. Все это отражалось на моем теле. По ночам я рыдала, подавляла свои переживания едой, а потом блевала в слезах. Сама не верю, что все это происходило со мной", - говорит актриса.

Елена Светлицкая работала с психологами, со специалистами, делала медитации, занималась спортом, однако ничего из перечисленного ей не помогало. Наконец, дочь артистки стала свидетелем ее булимии. Это стало для знаменитости сигналом, что немедленно надо что-то делать, ведь она не хочет подавать такой пример детям.

"Психологи, специалисты по РХП, медитации, спорт - ничего не могло остановить этот ад. Самое ужасное воспоминание - это когда Вера зашла в ванну, а ее мама сидела над унитазом и рыдала. Таким ли примером я хочу быть для своих детей - нет!" - поделилась знаменитость.

Наконец, после консультаций с врачом Елена Светлицкая решилась на инъекции. Это помогло актрисе не только похудеть, но и преодолеть РХП.

