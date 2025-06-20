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- Гламур
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Известная украинская актриса показала 86-летнюю бабушку и публично обратилась к ней
Екатерина Кузнецова замиловала редкими фото с родным человеком.
Актриса Екатерина Кузнецова поздравила бабушку с днем рождения.
Сегодня, 20 июня, родной человек звезды встречает свои 86 лет. По этому случаю артистка посвятила имениннице пост, где собрала ее милые фото. Екатерина публично обратилась к бабушке и выразила свои самые искренние пожелания. В частности, пожелала долгих лет жизни и не скрыла, что просто гордится ею.
"Сегодня день рождения у моей бабушки, наша хризантема, моя лучшая подружка, поддержка и опора! Люблю тебя безгранично! Мирного неба тебе, моя золотая, любви, вкусностей, нас рядом, крепкого здоровья и теплоты в душе! Ты для нас всех пример и мы всегда рядом!" - трогательно поздравила Кузнецова именинницу-бабушку.
В комментариях к таким теплым словам присоединились и поклонники актрисы:
Здоровья Вашей бабушке. Вы с ней очень похожи
Поздравляю Вашу бабушку, дай Бог ей долгих лет жизни
Мои поздравления! Счастья и здоровья. Многая и благая лета. Мирного неба над головой
Напомним, недавно актриса Яна Глущенко рассказала о дружбе с Кузнецовой и показала их архивное фото из университета.