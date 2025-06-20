Известная украинская актриса показала 86-летнюю бабушку и публично обратилась к ней

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Актриса Екатерина Кузнецова поздравила бабушку с днем рождения.

Сегодня, 20 июня, родной человек звезды встречает свои 86 лет. По этому случаю артистка посвятила имениннице пост, где собрала ее милые фото. Екатерина публично обратилась к бабушке и выразила свои самые искренние пожелания. В частности, пожелала долгих лет жизни и не скрыла, что просто гордится ею.

"Сегодня день рождения у моей бабушки, наша хризантема, моя лучшая подружка, поддержка и опора! Люблю тебя безгранично! Мирного неба тебе, моя золотая, любви, вкусностей, нас рядом, крепкого здоровья и теплоты в душе! Ты для нас всех пример и мы всегда рядом!" - трогательно поздравила Кузнецова именинницу-бабушку.

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Бабушка Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Бабушка Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова с бабушкой / © instagram.com/katykino

В комментариях к таким теплым словам присоединились и поклонники актрисы:

Здоровья Вашей бабушке. Вы с ней очень похожи

Поздравляю Вашу бабушку, дай Бог ей долгих лет жизни

Мои поздравления! Счастья и здоровья. Многая и благая лета. Мирного неба над головой

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко рассказала о дружбе с Кузнецовой и показала их архивное фото из университета.