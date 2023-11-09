Известная украинская актриса показала свой фотосет, который довел ее до слез: "Душа болела"

Анна Саливанчук даже отказалась показывать видео из-за своего состояния.
Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала поклонникам о недавней фотосессии, на которой ей не удалось скрыть собственной печали.
В своем фотоблоге актриса показала фото, сделанные в день, когда ее "душа болела, а сердце плакало". Она призналась, что даже ее актерское мастерство и умение держать планку не помогают замаскировать боль во взгляде в реальной жизни. Поэтому, получив ночью фото, знаменитость расплакалась из-за своей беспомощности.
"Получила эти фото ночью – и плакала час. Даже магия объектива, хорошего наряда, мейка – не смогла скрыть мою грусть. В этот день, когда была назначена фотосессия, моя душа болела, а сердце плакало. И, к сожалению, все это видно на этих фото. Да, я актриса, и я могу играть на сцене и в кино, но в жизни я играть совсем не умею. Глаза – зеркало души", – написала актриса.
На фото Саливанчук выглядит несколько усталой. Она объяснила это соответствующим внутренним состоянием на тот момент. Напоследок актриса призвала всех женщин не забывать заботиться о себе и своем "внутреннем комфорте".
Также актриса рассказала, что сняла видео, в котором прочла поэзию. Однако не поделилась им, потому что привыкла, что всегда показывает силу и энергию. В то же время она процитировала стихотворение под постом. Символически строки были посвящены теме стремительного взлета после падения. Впрочем, Саливанчук так и не назвала точную причину своих душевных страданий.
К слову, подписчики начали активно подбадривать звезду в комментариях:
- Будет взлет!
- Ты невероятная и даже грустная очень красивая
- Все сложится наилучшим образом
- Грусть – наше важное состояние, она дает почувствовать глубину счастья
- Спасибо за откровенность! Фото прекрасные, потому что ты там настоящая
Напомним, что ранее известная актриса Анна Саливанчук рассказывала об ухудшении состояния здоровья. Сначала звезде поставили ложный диагноз, а затем назначили неправильное лечение.
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