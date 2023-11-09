Известная украинская актриса показала свой фотосет, который довел ее до слез: "Душа болела"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала поклонникам о недавней фотосессии, на которой ей не удалось скрыть собственной печали.

В своем фотоблоге актриса показала фото, сделанные в день, когда ее "душа болела, а сердце плакало". Она призналась, что даже ее актерское мастерство и умение держать планку не помогают замаскировать боль во взгляде в реальной жизни. Поэтому, получив ночью фото, знаменитость расплакалась из-за своей беспомощности.

"Получила эти фото ночью – и плакала час. Даже магия объектива, хорошего наряда, мейка – не смогла скрыть мою грусть. В этот день, когда была назначена фотосессия, моя душа болела, а сердце плакало. И, к сожалению, все это видно на этих фото. Да, я актриса, и я могу играть на сцене и в кино, но в жизни я играть совсем не умею. Глаза – зеркало души", – написала актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На фото Саливанчук выглядит несколько усталой. Она объяснила это соответствующим внутренним состоянием на тот момент. Напоследок актриса призвала всех женщин не забывать заботиться о себе и своем "внутреннем комфорте".

Также актриса рассказала, что сняла видео, в котором прочла поэзию. Однако не поделилась им, потому что привыкла, что всегда показывает силу и энергию. В то же время она процитировала стихотворение под постом. Символически строки были посвящены теме стремительного взлета после падения. Впрочем, Саливанчук так и не назвала точную причину своих душевных страданий.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, подписчики начали активно подбадривать звезду в комментариях:

Будет взлет!

Ты невероятная и даже грустная очень красивая

Все сложится наилучшим образом

Грусть – наше важное состояние, она дает почувствовать глубину счастья

Спасибо за откровенность! Фото прекрасные, потому что ты там настоящая

Напомним, что ранее известная актриса Анна Саливанчук рассказывала об ухудшении состояния здоровья. Сначала звезде поставили ложный диагноз, а затем назначили неправильное лечение.

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