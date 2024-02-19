Известная украинская актриса показала свою разрушенную квартиру в Чернигове в результате вражеской атаки

Артистка вернулась в родной город и впервые собственными глазами увидела, что произошло с ее домом.

Известная украинская актриса Ирина Кудашова, которая стала известной благодаря съемкам в сериале "Школа", впервые показала свою разрушенную квартиру в Чернигове.

В своем Instagram артистка опубликовала видео, где продемонстрировала, что произошло с ее домом. В частности, в квартире поврежден балкон. Кроме того, все окна вылетели.

Дом актрисы получил повреждения в результате вражеской атаки. Когда был обстрел города, неподалеку от места, где расположена квартира Кудашовой, был вражеский прилет, а дом задело взрывной волной.

Звезда "Школы" Ирина Кудашова показала, как оккупанты повредили ее квартиру в Чернигове

Как поделилась Кудашова, она вернулась в родной Чернигов и впервые своими глазами увидела свой поврежденный дом.

"Мой дом…Я впервые увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть очень больно", — поделилась актриса.

Напомним, ранее блогерша Таня Парфильева показывала, как оккупанты повредили ее дом под Киевом. Жилье знаменитости получило разрушения в результате вражеских ракетных обстрелов.

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