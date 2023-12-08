Известная украинская актриса получила российский паспорт во время войны и удивила причиной

Украинская актриса Даша Волга, известная своими ролями в работах "Пізнє каяття" и "Толик-молочник" с Остапом Ступкой, подробно рассказала, почему она обновила свой российский паспорт, когда стоит на стороне Украины.

Сейчас Даша проживает в Новой Зеландии, но родилась в Киеве. При Советском Союзе она получила российский паспорт. После Чернобыльской аварии вся семья уехала в Москву. Некоторое время знаменитость проживала и строила карьеру в России. Впоследствии она вернулась в Украину, ведь ее позиция всегда была однозначной.

"С 1986 года росла в Москве, первый паспорт получила там, тогда еще был Советский Союз. Родители впоследствии вернулись в Киев, мамы не стало. Папа сменил паспорт на украинский. Я окончила театральный ВУЗ, снималась и в Украине, и в России. Но потом очень четко начала понимать, что там происходит. А потом случился Майдан. И я выбрала Украину и осталась в Украине. И это был самый удивительный период моей жизни", - рассказала актриса в интервью oboz.ua.

Даша Волга/Instagram Даши Волги

Впрочем, в начале полномасштабного вторжения Волга снова уехала в Москву. По ее словам, она очень не хотела этого делать, но была вынуждена. Поскольку ее вид на жительство в Украине, который она оформляла по российскому паспорту, потерялся. Чтобы сделать новый, нужен был старый российский паспорт. Однако тот, что она имела, уже давно был просроченным. После длительных переговоров с юристами, все они заверили, что все же нужно обновлять российский документ. Поэтому Даша накануне российского вторжения улетела в Москву.

"Меня пропускают в эту Москву, иду подаваться на ср*ные документы, а через несколько дней начинается вторжение. И я понимаю, сидя в квартире подруги, что у меня в документах написано: родилась в Киеве, приехала из Киева, и в моей биографии в Википедии написано, что я осудила вторжение россиян в Крым и Донбасс. При желании из меня можно сделать такого шпиона, что писатели детективов будут завидовать", - призналась Волга.

Даша Волга/Instagram Даши Волги

В конце темы актриса заверила, что все закончилось и она сразу же уехала к своей семье в Новую Зеландию, где находится и сейчас.

"Когда мы воссоединились в марте, старший сын наверняка месяц ходил со мной за руку. Это при том, что он взрослый самостоятельный парень", - добавила Даша.

А вот скандальный внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, после незаконного побега на надувной лодке за границу, до сих пор боится вспоминать об Украине в своих интервью. Он продолжает молча продвигать свой музыкальный альбом.

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