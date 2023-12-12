Известная украинская актриса получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Почетное звание знаменитости было присвоено еще в 2021 году, однако только сейчас она смогла его получить.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая похвасталась, что получила звание "Заслуженной артистки Украины".

Почетную награду знаменитости присвоили в сентябре 2021 года. Однако только сейчас артистка смогла ее получить. Петрожицкая поделилась, что для нее это действительно важно, хотя это не самое главное в актерской профессии.

"Буду откровенна… Для меня это честь, но далеко не самое главное в профессии. Для меня главное – это быть на сцене и в кадре, иметь возможность заниматься своей профессией и творить! Видеть глаза зрителей или читать комментарии. А за это я благодарна всем, кто защищает нашу страну", — прокомментировала в фотоблоге артистка.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Также Дарья Петрожицкая поделилась откровенной историей. Артистка рассказала, что ее папа всегда хотел, чтобы она была отличницей. Однако Дарья во время учебы была только троечницей. Петрожицкая убеждена, что звание "Заслуженная артистка Украины" гораздо весомее золотых медалей и красных дипломов. Знаменитость верит, что папа гордился бы ею.

"И еще немножко откровенности... Мой папа был "Заслуженным артистом Украины". Мой папа хотел, чтобы я закончила школу с золотой медалью. Школу я закончила троечницей и до красного диплома в универе тоже не дотянула через одну лишнюю четверку. Папа, но теперь я "заслуженная" и, думаю, это лучше золотой медали. Надеюсь, ты все видишь с небес", — растрогала актриса.

Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой и детьми получил важную награду. Семья шоумена стала "Семьей года".

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