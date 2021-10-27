Известная украинская актриса попала в ДТП: водитель выехал на встречную полосу

Римма Зюбина рассказала о неприятном инциденте.

Известная украинская актриса театра и кино Римма Зюбина рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел сегодня утром.

Артистка попала в ДТП. Об этом Зюбина рассказала на своей странице в Facebook. По словам знаменитости, за рулем был ее сын Даниил. Когда они ехали, на встречную полосу выехало другое авто.

"Водитель выехал на встречную полосу — на нашу полосу. Мы не уступили ему место и он нас "наказал". Вышел и поздоровался с Даниилом: "Я тебе сейчас еб*ло разобью". Доброе утро", — рассказала об инциденте артистка .

Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили ему место и он нас "приказал" Вышел и поздоровался с Даниилом "Я тебя щас *бало разобью" Доброе утро) Опубликовано Риммой Зюбиной Вторник, 26 октября 2021 г.

Также Зюбина поделилась видео с места аварии, на котором показала и того же водителя, из-за которого произошло ДТП.

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