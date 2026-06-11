Известная украинская актриса после длительного лечения серьезной болезни сообщила о беременности

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая много лет борется с хроническими головными болями, сообщила радостную новость — она впервые станет мамой.

О пополнении в семье знаменитость и ее муж, актер Валентин Томусяк, рассказали во время откровенного интервью. Супруги больше не скрывают счастья и признаются, что уже находятся во втором триместре беременности. Более того, будущие родители рассекретили, что известие стало для них особенно долгожданным. Дело в том, что из-за состояния здоровья Тышкевич долгое время не могла планировать беременность. Только после того, как ее самочувствие удалось стабилизировать, супруги решились на этот шаг.

«Мы беременны. Мы недавно перешли во второй триместр. На самом деле мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так быстро получится. Мы в январе решили попробовать, а в феврале я уже забеременела», — поделилась актриса в интервью Алине Доротюк.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Екатерина также объяснила, что ранее проходила сложное лечение и принимала антидепрессанты, которые были несовместимы с беременностью. Однако в последние годы врачам удалось подобрать терапию, которая позволила ей отказаться от этих препаратов и подготовить организм к материнству.

«Последние полтора-два года я уже не принимаю антидепрессанты. Меня удалось настолько стабилизировать, что я смогла не возвращаться в депрессивные состояния. Я перешла на другой препарат, на котором можно беременеть, и мы решили пробовать», — рассказала звезда.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Впрочем, первые месяцы беременности оказались для супругов непростыми. На восьмой неделе Екатерина пережила кровотечение и угрозу прерывания беременности, из-за чего попала в больницу. К счастью, медики смогли сохранить беременность, а дальнейшие обследования показали, что с малышом все в порядке.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич откровенно рассказывала о тяжелой борьбе с хронической болью, которая до сих пор не прошла. Из-за серьезных проблем со здоровьем актриса проходила длительное лечение и неоднократно делилась переживаниями относительно будущего материнства. Теперь же в жизни знаменитости наступил новый и счастливый этап — она готовится к рождению первенца.

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