Известная украинская актриса после признаний в серьезном кризисе в браке ответила, вместе ли с мужем

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Известная украинская актриса Любава Грешнова после признаний о серьезных кризисах в браке ответила, до сих пор ли в отношениях с мужем, актером Михаилом Пшеничным.

Артистка в прошлом году ошеломила заявлением, что им с возлюбленным приходилось переживать довольно тяжелые периоды. Более того, даже появлялись мысли о разводе. На проекте "Ранок у великому місті" знаменитость говорит, что такие проблемы в браке - это нормально. По словам Любавы, в отношениях иногда бывают напряженные моменты, а в идеальную картину она не верит.

"Да, они были всегда (напряженные моменты в отношениях - прим. ред.), потому что я не верю в то, что семья может быть долго вместе без каких-то таких моментов. Невозможна зефирная любовь, как в Instagram. Эта вся картинка - я в нее не верю", - говорит актриса.

Любава Грешнова с мужем / © instagram.com/lubavagreshnova

Любава Грешнова отметила, что они с мужем не расставались и уже 16 лет вместе. Правда, артистка не делится с лета их совместными фото. Но, по словам знаменитости, она всегда предпочитала держать личное подальше от публики.

"Мы вместе, конечно. Мы вместе 16 лет... Я не публиковала почти никогда фото не только с ним, а вообще семейные", - заверила актриса.

