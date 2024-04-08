Известная украинская актриса после развода неожиданно показалась с экс-мужем в военной форме

Украинская актриса Анастасия Цимбалару неожиданно показалась с бывшим мужем, актером Григорием Боклановым, с которым недавно развелась после двух лет брака.

Артистка в своем Instagram поделилась снимком с экс-избранником. На фото они оба были изображены в военной форме. Цимбалару объяснила, что они вместе играют в одном спектакле. Снимок бывшие супруги сделали в гримерке перед выходом на сцену.

"Начинаем спектакль", — подписала кадр с экс-мужем Анастасия Цимбалару.

Анастасия Цимбалара и Григорий Бокланов / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Похоже, бывшие влюбленные после развода смогли сохранить теплые отношения и не держат зла друг на друга. Актеры продолжают вместе работать и отлично общаются.

Отметим, Анастасия Цимбалару и Григорий Бокланов прожили в браке два года. Однако в марте актеры ошеломили новостью, что разводятся. Они не стали называть причину такого решения, но намекнули, что их чувства друг к другу стали угасать.

Напомним, недавно певица Санта Димопулос шокировала новостью, что разводится с мужем. Артистка прожила в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко 11 лет и родила от него дочь Софию.

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