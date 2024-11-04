Известная украинская актриса после развода с мужем сообщила о второй беременности

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная сообщила о пополнении в семье.

Радостной новостью актриса поделилась в Instagram. На кадрах Анна показала свой заметно округлый животик, держа плюшевого мишку в руках. Тем самым счастливая знаменитость дала понять, что находится в последних месяцах беременности.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Теперь я готова поделиться с вами", – лаконично подписала кадры Сагайдачная.

В комментариях звезды и подписчики звезды засыпали ее поздравлениями и теплыми пожеланиями для будущего малыша.

"Анечка, поздравляю" – Наталка Денисенко

Боже, поздравляю! Ну ничего себе, как прятала

Анюта! Поздравляю тебя! Безгранично рада за тебя

Шок! Легкой для тебя беременности. Вот так новость

К слову, Анна Сагайдачная лишь в июне этого года сообщила, что в 2023 году развелась с мужем Евгением Третьяком, от которого родила сынишку Тимура. После этого знаменитость стала скрывать свою личную жизнь от публики. Так что, очевидно, статус артистки недавно изменился. Тем более на безымянном пальце Анны виднеется золотое кольцо, которое очень похоже на обручальное.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Читайте также: