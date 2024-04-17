Известная украинская актриса после развода закрутила новый роман и впервые рассказала о возлюбленном

Украинская актриса Зоряна Марченко призналась, что больше не одинока и находится в отношениях.

Артистка поделилась, что хоть сейчас съемок в проектах почти нет, однако у нее жизнь достаточно насыщенная. В частности она занимается воспитанием дочери от второго брака, а также налаживает личную жизнь.

"Я занимаюсь ребенком, школой, уроки, ее танцы. Конец второго класса – это надо все хвосты подтянуть. И у меня есть личная жизнь. Мужчина и любовь в моей жизни есть", — поделилась актриса в интервью Алине Доротюк.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Зоряна Марченко рассказала, что год назад встретила любовь. С мужчиной она была знакома давно, они впервые встретились на съемочной площадке. Отношения же их начались год назад. Зоряна Марченко не спешит об избраннике подробнее рассказывать, лишь отмечает, что он не связан с актерской профессией.

"Он не актер. Я с актерами завязала. Он имеет отношение к кино. Он работает на съемочной площадке. Мы когда-то с ним давно познакомились именно на съемочной площадке. Тогда как-то ничего не произошло, было не время. В прошлом году мы с ним снова встретились, и как-то так", — рассекретила артистка.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Отметим, Зоряна Марченко была дважды замужем. Первым ее мужем стал актер Алексей Тритенко. Во второй раз знаменитость вышла замуж за россиянина Александра Ведменского. От него Зоряна родила дочь, которую назвала Агафьей.

Напомним, недавно лидера группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца заподозрили в романе с пиарщицей. Исполнитель отреагировал на слухи о его новых отношениях.

Читайте также: