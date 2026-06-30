Известная украинская актриса после скандального развода с мужем-нардепом рассекретила новый роман

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая в 2023 году развелась с мужем-нардепом, рассекретила новый роман.

Артистка в разговоре с Александром Преподобным честно призналась, что после разрыва с бывшм долгое время была одинокой. Однако через три с половиной года после развода знаменитость решилась снова открыть свое сердце. Актриса честно говорит, что сейчас находится в только отношениях, которые только зарождаются.

«Да (я в отношениях — прим. ред.). У меня не было 3,5 лет. Только сейчас у меня что-то вроде отношений», — честно призналась знаменитость.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Больше подробностей Анна Саливанчук раскрывать не стала. Так что неизвестно, с кем именно артистка находится в отношениях и сколько они уже длятся.

Отметим, Анна Саливанчук с 2015 года по 2023-й прожила в браке с нардепом Александром Божковым. Развод, очевидно, был скандальным, ведь пара не смогла сохранить теплые отношения. Более того, раньше актриса жаловалась, что бывший муж избегает их общих сыновей Глеба и Никиту. Он не помогает детям финансово, не поддерживает с ними общение и вообще не интересуется их жизнью.

Напомним, недавно Анна Саливанчук сообщила о серьезной операции 71-летнего папы. До этого родного человека артистки срочно госпитализировали в больницу.

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