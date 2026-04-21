Известная украинская актриса после выезда из Украины закрутила роман со шведом: что известно о ее избраннике

Звезда сериала «Слуга народа», актриса Екатерина Кистень рассказала подробности о своих отношениях с иностранцем.

Как известно, во время войны артистка эмигрировала из Украины в Швецию. И с тех пор начала жить на две страны. И сейчас она не скрывает, что за границей ее держит в том числе и новая любовь. Кистень говорит, что сейчас чувствует себя счастливой. И в то же время она больше рассказала о возлюбленном-иностранце. Мужчина, как оказалось, не связан с киноиндустрией, но имеет отношение к творческой деятельности. Он работает архитектором.

«Я счастливый человек. Считаю, что судьба подарила мне эту встречу, которую сама бы я не придумала. Этот человек в Швеции, поэтому это одна из причин почему я там. Это серьезные отношения. Чем больше я познавала, тем больше любила этого человека. Это был очень естественный процесс. Он не актер и не режиссер. Но в определенной степени у него творческая профессия, потому что он архитектор», — рассекретила Екатерина в интервью телеканалу "Тернополь1".

А еще раньше звезда делилась, что познакомилась со шведом в довольно непростой период ее адаптации в новой стране. Впоследствии она «выдохнула и расслабилась» и съехалась с возлюбленным.

Поскольку о новых отношениях Екатерина заявляла еще несколько лет назад, то ведущая поинтересовалась о ее семейном статусе. В ответ актриса отметила, что пока «незамужем». И добавила, что для нее «человек и отношения» важнее, чем штамп в паспорте.

