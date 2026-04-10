Известная украинская актриса после выезда с мужем за границу объявила о беременности

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Украинская актриса Мила Сивацкая впервые станет мамой.

Радостную новость 27-летняя звезда объявила в Instagram. Беременная Мила опубликовала серию нежных фото с заметно округлившимся животиком и как наслаждается состоянием на фоне живописных пейзажей. Для фотосета она выбрала несколько стильных образов. Пока будущая мама подробностей о первенце не раскрывает.

«Да начнется новая глава», — мило подписала кадры актриса.

В комментариях просто взорвались комплиментами и поздравлениями как звезды, так и поклонники.

«И нет ничего важнее во всем мире, чем ребенок под сердцем» — Анна Сагайдачная

Ну как же тебе идет этот прекрасный период!

Нет ничего красивее, чем беременная женщина

Какая красивая, поздравляю!

К слову, Мила Сивацкая ожидает малыша вместе с мужем Сергеем. Они официально сообщили о браке в 2024 году, но без подробностей. Вскоре стало известно, что возлюбленные во время войны выехали из Киева в Барселону, Испания. Актриса уже объясняла, что ее возлюбленный пересек границу по закону.

