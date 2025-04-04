Известная украинская актриса повергла в шок потерей связи с сестрой в Мариуполе: "Не знаю, что с ней"

Татьяна Михина

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Украинская актриса театра, играющая в спектаклях "Калигула", "Макбет", Татьяна Михина рассказала о жизни родственников в Мариуполе .

Артистка родом из Мариуполя уже более 20 лет живет и работает в столице. Впрочем, в родном Мариуполе у нее осталась сестра. Татьяна говорит, что уже долгое время не может связаться с родным человеком и не имеет о ней никакой информации с тех пор, как город впервые сильно атаковали оккупанты.

Татьяна Михина

"Да, я родилась в Мариуполе, там прошло мое детство. Там похоронен мой отец, дедушка, брат, на могилы которых не могу поехать. Я видела карту Мариуполя в 2022 году, знаю, где мой дом, но там было только красное пятно. В Мариуполе у ​​меня жила сестра, и я не знаю, что с ней. Она жила в районе, попавшем под очень сильные первые обстрелы. Она не выходит на связь", - ошеломила актриса в интервью oboz.ua.

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К слову, у Михиной также было свое жилье в Мариуполе. Однако, к сожалению, по ее словам, сейчас на том месте только руины, которые оставили после себя кровавые преступники – россияне: "Наш дом пережил прилет, один из подъездов полностью разбомблен".

Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов довел до слез видео первой встречи с бабушкой, которую вывез из оккупации.