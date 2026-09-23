Известная украинская актриса пожаловалась на сложные роды за границей: "Самые тяжелые 42 часа моей жизни"

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Реклама

Известная украинская актриса Мила Сивацкая, которая недавно недавно впервые стала мамой, пожаловалась на сложные роды.

Знаменитость родила первенца. На свет появилась дочь артистки. Милая Сивацкая рожала за границей, куда она уехала осенью 2024 года. В своем Instagram актриса впервые прокомментировала рождение дочери.

Реклама

Знаменитость призналась, что роды у нее были нелегкими. Они длились в течение 42 часов. Актриса называет этот период самым тяжелым в ее жизни, но в то же время она очень счастлива, что на свет появилась ее дочь. Также Мила Сивацкая благодарна мужу за то, что он все время был рядом с ней и поддерживал ее.

Реклама

Мила Сивацкая с дочерью / © instagram.com/mila_sivatskaya

«Самые тяжелые и в то же время самые прекрасные 42 часа моей жизни. До сих пор не могу поверить, что ты, наконец, с нами. Спасибо мужу за то, что был рядом на протяжении всего этого времени! И огромное спасибо всем за поздравления!» — поделилась знаменитость.

Мила Сивацкая с дочерью / © instagram.com/mila_sivatskaya

Напомним, недавно Мила Сивацкая впервые полностью показала лицо новорожденной дочери. Также знаменитость уже рассекретила, как назвала девочку.

Новости партнеров