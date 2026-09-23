- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная украинская актриса пожаловалась на сложные роды за границей: "Самые тяжелые 42 часа моей жизни"
Мила Сивацкая впервые прокомментировала свои роды. Артистке это далось нелегко, но в то же время она очень счастлива.
Известная украинская актриса Мила Сивацкая, которая недавно недавно впервые стала мамой, пожаловалась на сложные роды.
Знаменитость родила первенца. На свет появилась дочь артистки. Милая Сивацкая рожала за границей, куда она уехала осенью 2024 года. В своем Instagram актриса впервые прокомментировала рождение дочери.
Знаменитость призналась, что роды у нее были нелегкими. Они длились в течение 42 часов. Актриса называет этот период самым тяжелым в ее жизни, но в то же время она очень счастлива, что на свет появилась ее дочь. Также Мила Сивацкая благодарна мужу за то, что он все время был рядом с ней и поддерживал ее.
«Самые тяжелые и в то же время самые прекрасные 42 часа моей жизни. До сих пор не могу поверить, что ты, наконец, с нами. Спасибо мужу за то, что был рядом на протяжении всего этого времени! И огромное спасибо всем за поздравления!» — поделилась знаменитость.
Напомним, недавно Мила Сивацкая впервые полностью показала лицо новорожденной дочери. Также знаменитость уже рассекретила, как назвала девочку.