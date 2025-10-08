Известная украинская актриса пожаловалась на жизнь в Польше и объяснила, что ей не нравится

Татьяна Малкова / © instagram.com/tannita_malkova

Украинская актриса Татьяна Малкова, которая недавно высказалась против вступления в ЕС, пожаловалась на жизнь в Польше.

Знаменитость уехала из Украины из-за полномасштабной войны. Актриса бы и не покидала страну, однако переживала за безопасность детей. Хотя время от времени Татьяна Малкова приезжает в Украину, но окончательно вернется только после победы, ведь именно тогда сможет это сделать вместе с детьми.

Уже три года знаменитость проживает в Польше. Но Татьяна Малкова на проекте "Зі своїми по суті" пожаловалась, что за это время так и не смогла привыкнуть к стране. Артистка почти все время сидит в квартире и вообще никуда не ходит. По словам актрисы, каждый раз ей приходится пересиливать себя. Не последнюю роль в этом играют антиукраинские настроения, которые, по словам Малковой, в последнее время выросли. Также артистке не нравится менталитет, бюрократия и медицина.

"Мне здесь (в Украине - прим. ред.) хочется гулять, ходить на танцы, общаться с друзьями, встречаться с ними... Там (в Польше - прим. ред.) я три года сижу у себя в квартире и никуда не выхожу. Ни в рестораны, ни в какие-то заведения, ни на фестивали. Мне каждый раз приходится переступать через себя. Я сижу в квартире на своем крыльце и никуда не хочу ходить. Возможно, это из-за обострения антиукраинских этих настроений, потому что это очень сложно, когда ты выходишь, и на тебя так: "Ты кто вообще такой", - призналась артистка.

