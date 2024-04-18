Известная украинская актриса призналась, что ее 8-летняя дочь меняет имя, и объяснила почему

Украинская актриса Зоряна Марченко, которая недавно рассказала о новом романе, призналась, что ее 8-летняя дочь будет менять имя.

Девушку зовут Агафья. Впрочем, все родные называют ее Агатой. Дочь Марченко, когда будет получать паспорт, возьмет имя Агата. Кроме того, она хочет отказаться от своего места рождения и указать новое.

"В жизни я на нее говорю Агата, а полное имя Агафья. Но мы будем его менять. Она не хочет быть Агафией, а хочет быть Агатой. Мы будем менять не только имя, но и место рождения. Она рождена в России", — рассказала Зоряна Марченко в интервью Алине Доротюк.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Актриса говорит, что это было решение ее дочери, и она на него не влияла. Имя Агата будет менять, ведь оно ей не нравится, а вот место рождения – потому что не хочет ассоциироваться с Россией. Также Агата размышляет и о том, чтобы изменить имя и отчество, ведь ее папа – россиянин и поддерживает войну в Украине.

"Она хочет изменить место рождения, это ее инициатива. Она сказала, я не хочу, чтобы у меня это было там написано. Относительно имени – ей не нравится, она хочет так. Что касается отчества – посмотрим. Фамилию, если она захочет изменить, мы изменим", — добавила актриса.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Напомним, ранее Зоряна Марченко высказалась о браке с российским актером Александром Ведменским, от которого родила дочь. Актриса также ответила, общается ли с бывшим мужем, который яро поддерживает войну в Украине.

Читайте также: