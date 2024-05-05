Известная украинская актриса призналась, как мобилизация мужа повлияла на него: "Война меняет"

Жена украинского актера Дмитрия Совы – актриса Даша Легейда – поделилась, как мобилизация сменила ее возлюбленного.

Как признается актриса, Дмитрий кардинально изменился. В частности, после отказа от привычных ему ранее вещей он стал менее жизнерадостным. Теперь знаменитость мечтает о возвращении возлюбленного домой.

"Для меня это сложный вопрос. И я даже не знаю, как ответить на него. Мне очень трудно говорить о себе, анализировать. Наверное, лучше спрашивать людей, которые видят меня со стороны. Что касается Дмитрия, то, конечно, что он изменился. Как и каждый человек, защищающий страну. Ой, на самом деле так трудно об этом говорить… В какой-то момент мне показалось, что он как-то даже угас. Такие вещи, как война, сильно изменяют. И не в радостную сторону. Он не так много смеется, как раньше. А Дмитрий по характеру очень жизнерадостный человек. Ему бы бегать сейчас марафоны, которые он любит, много путешествовать, как это делал раньше – чрезвычайно не хватает этих эмоций. И тепла, и любви, и общения, и всего, что связано с простым словом "жить". А вместо этого наши ребята вынуждены защищать кровью и потом нашу землю. Но жизнь продолжается, единственное, как уже говорила: хочется видеться с мужчиной чаще", - растрогала звезда в интервью oboz.ua.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

К тому же созваниваться с возлюбленным и папой, который также служит, удается очень редко.

"Заранее звонки не запланируешь. С папой мы разговариваем, когда у него есть возможность мне позвонить, так же – с Дмитрием. Связываемся друг с другом, как только выпадает такая возможность", - добавила Дарья.

Напомним, ранее актриса Даша Легейда рассказывала о месте службы мужа Дмитрия Совы.

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