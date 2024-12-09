Известная украинская актриса призналась, подвергается ли хейту ее муж, который во время войны живет в Польше

Украинская актриса Татьяна Малкова высказалась о браке с мужем, режиссером Дмитрием Малковым во время войны.

Супруги с тремя детьми еще на третьей неделе полномасштабного вторжения эмигрировали из Украины в Польшу. Но, поскольку артистка вовлечена в украинские проекты, то живет на две страны.

Тем не менее, по словам Малковой, ее муж продолжает жить в Европе и активно работает над проектами, призванными популяризировать украинское. Поэтому режиссер не подвергался притеснениям со стороны украинцев за его выезд за границу.

"Да, работает в Европе (муж – прим. ред.). Я не слышала упреков, потому что он занимается очень благородным делом. Он снимает патриотическое кино об Украине для европейцев, для того, чтобы они не забывали, что у нас происходит. Он снимается и как актер, и снимает как режиссер, поэтому, к счастью, этих упреков не было", — пояснила актриса в интервью "РБК-Україна".

Татьяна Малкова с мужем / Фото: instagram.com/tannita_malkova

Но все же Татьяна признается, что с возлюбленным у них иногда бывают и кризисы. Но они решают их, выходя на новый этап супружеской жизни. Артистка очень гордится Дмитрием и добавляет, что очень благодарна ему за поддержку.

"Он и режиссер, и сценарист, и актер. Наши отношения меняются вообще каждый день, каждый раз это такая серьезная тема для испытаний, для развития. Я ему чрезвычайно благодарна, что он, как бы трудно ни было, ему и мне, какими бы ни были нервные срывы и многие болезненные вопросы, но так или иначе мы пытаемся их решать. И после каждого этапа я ощущаю, что наши отношения на новом уровне, и это очень классно. Я очень за это благодарна, я его люблю и это невероятный человек", — поделилась Малкова.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин также показалась с мужем Виталием Човныком за границей. Так, во время благотворительных концертов в США супруги получили от фанатов необычный подарок.

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