Известная украинская актриса прокомментировала слухи о разводе с мужем

Украинская актриса Анастасия Цимбалару впервые прокомментировала слухи о разводе с актером Григорием Баклановым, известным многим по роли Лаврина в сериале "Спіймати Кайдаша".

Долгое время Анастасия давала своим поклонникам поводы и интриговала, действительно ли они еще вместе. В частности, на публике вместе с Григорием они начали появляться без обручального кольца и прекратили часто афишировать любовь в соцсетях. Впрочем, в комментарии программе "ЖВЛ" Цимбалару опровергла такие догадки фанатов, заверив, что все хорошо. И отметила, что обручальное кольцо на подмизинном пальце не носит из-за своей актерской карьеры.

Анастасия Цимбалару с мужем / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"У меня в отношениях все отлично. Правда, такие слухи до меня не доходили. Актеры вообще редко носят какие-либо украшения, потому что на съемочной площадке их можно потерять, и это случалось не раз", - призналась Анастасия.

Отметим, что звездная пара состоит в браке с 2021 года, а сделал предложение Бакланов в 2018 году.

Напомним, недавно звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый поделился счастливым моментом из личной жизни. Он ошеломил признанием о том, что женился и показался вместе со своей женой после торжественной церемонии.

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