- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 755
- Время на прочтение
- 1 мин
Известная украинская актриса прокомментировала слухи о ссоре с кумой Наталкой Денисенко
В Сети поговаривают, что артистки побили горшки, и на это якобы указывает ряд факторов.
Известная украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о ссоре со своей коллегой, по совместительству и кумой Наталкой Денисенко.
Ранее артистки довольно часто появлялись в Instagram друг друга и развлекалась в совместной компании. Кроме того, их объединяла работа, поскольку они вместе ездили на гастроли. В общем, их дружба длится со студенческих времен, а Наталка даже стала крестной мамой старшей дочери Елены.
Однако в последнее время возникает все больше сплетен об их ссоре. В частности, актрисы прекратили появляться вместе, а Светлицкая проигнорировала день рождения Денисенко, который та праздновала в декабре. Поэтому, у Елены поинтересовались, действительно ли между ними пробежала черная кошка. Актриса не стала подтверждать слухи, но и не опровергала их. Артистка лишь коротко отметила, что "это их личное".
"Это наше личное, которое касается только нас. Извините", - коротко отрезала актриса.
Напомним, недавно Наталка Денисенко поссорилась с другой своей подругой, артисткой Ксенией Мишиной. Произошло это после интервью актрисы Маши Ефросининой, где та также и прокомментировала развод с мужем Андреем Фединчиком. Тогда Мишина вмешалась в признания Денисенко и обвинила ее во лжи. Также Ксения поддержала Андрея Фединчика и рассказала о сложном периоде, который ему пришлось пережить.