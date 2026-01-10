Известная украинская актриса прокомментировала слухи о ссоре с кумой Наталкой Денисенко

Елена Светлицкая и Наталка Денисенко

Известная украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о ссоре со своей коллегой, по совместительству и кумой Наталкой Денисенко.

Ранее артистки довольно часто появлялись в Instagram друг друга и развлекалась в совместной компании. Кроме того, их объединяла работа, поскольку они вместе ездили на гастроли. В общем, их дружба длится со студенческих времен, а Наталка даже стала крестной мамой старшей дочери Елены.

Однако в последнее время возникает все больше сплетен об их ссоре. В частности, актрисы прекратили появляться вместе, а Светлицкая проигнорировала день рождения Денисенко, который та праздновала в декабре. Поэтому, у Елены поинтересовались, действительно ли между ними пробежала черная кошка. Актриса не стала подтверждать слухи, но и не опровергала их. Артистка лишь коротко отметила, что "это их личное".

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

"Это наше личное, которое касается только нас. Извините", - коротко отрезала актриса.

Напомним, недавно Наталка Денисенко поссорилась с другой своей подругой, артисткой Ксенией Мишиной. Произошло это после интервью актрисы Маши Ефросининой, где та также и прокомментировала развод с мужем Андреем Фединчиком. Тогда Мишина вмешалась в признания Денисенко и обвинила ее во лжи. Также Ксения поддержала Андрея Фединчика и рассказала о сложном периоде, который ему пришлось пережить.