Известная украинская актриса раскрыла, как Ермак предлагал ей политическую должность и почему она отказалась

Украинская актриса Римма Зюбина поделилась, как руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал ей сотрудничать.

По словам Риммы, все началось со знакомства во время съемок украинской киноленты. Тогда Ермак выступал продюсером, а она была актрисой. В перерывах артистка хоть и часто общалась с Андреем, однако признается, что она совсем не ожидала увидеть его в политической гонке.

"Когда он продюсировал фильм "Межа", я вообще не знала, кто он такой и не была с ним знакома. Вот тогда (на съемочной площадке – прим. ред.) ко мне подошел продюсер и представился Андреем Ермаком. Когда мы уже сняли фильм, то мы тогда проехались с ним по Украине с презентацией. Он был очень заботливым, внимательным, встречал меня с цветами. И мы с ним говорили очень много о политике, ситуации в кино. Я сейчас когда смотрю, мне кажется, что в его окружении мало людей, которые могли бы говорить с ним так, как говорила я. Сначала я увидела его в ту ночь, когда все ждали результатов выборов. У меня было удивление, потому что мы никогда не говорили о его политических предпочтениях. Сейчас у меня много вопросов. Думаю, что когда-то мы узнаем какие-то вещи, откроются какие-то архивы или разговоры. Пока я их не услышала собственными ушами, я ничего не могу говорить", - рассказала Зюбина в интервью "Балючі теми".

Римма Зюбина

Более того, звезда признается, что сейчас поддерживает связь с политиком. К тому же не скрывает, что в свое время отказалась от предложения со стороны Ермака стать мэром Ужгорода, откуда она родом. И причиной Римма называет не готовность брать на себя большую ответственность и непонимание, как идти наперекор системе.

"Были телефонные разговоры, переписка. И даже сейчас. Когда мне что-то очень не нравилось, я могла написать. Когда нужна была моя поддержка, то он писал. Читал, иногда отвечал. Он звал меня в команду. Несколько лет назад. До большой войны. Я не продажная, я никогда не продавалась. Звал попытаться баллотироваться на мэра Ужгорода. Я сама из Ужгорода, и мне очень болит, что там происходит. Я не знаю, как в этой системе что-то изменить. У меня нет команды. Я ему сразу сказала, что не живу в Ужгороде, а приезжаю туда на несколько дней. Я беру ответственность тогда, когда понимаю, что могу дать результат", - добавила артистка.

Напомним, что недавно звездный кулинар Владимир Ярославский рассказал, как получил отсрочку от мобилизации и что ему в этом помогло.

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