Известная украинская актриса раскрыла правду об отношениях с экс-супругом: "Мы официально не разведены"

Украинская актриса Елена Хохлаткина после развода с Виктором Ждановым раскрыла правду об их отношениях.

Так, еще в 2022 году звезды решили идти разными путями — они сделали заявление о разводе. Однако, как оказалось, бывшие супруги на самом деле официально брак не расторгали. В интервью "Дім" Елена объяснила, что она с экс-супругом лишь разъехались.

«Мы с Виктором до сих пор официально не разведены, но живем отдельно», — пояснила актриса.

Тем не менее, Жданова также рассказала о знакомстве с коллегой и зарождении чувств. По ее словам, все началось еще в студенческие годы — в Херсонском училище культуры. Жданов тогда был старше на два курса, но уже тогда привлекал внимание будущей жены. Она рассказала, что именно на сцене почувствовала первые сильные чувства к будущему мужу.

Виктор Жданов и Елена Хохлаткина с дочкой

«Мы вместе играли в студенческом театре. В тех постановках я увидела, какой он вдумчивый и красивый будущий актер. Не помню название спектакля, но он играл какого-то Устюка, а я — видение его жены. Я очень плохо играла, но точно помню, что влюбилась», — вспомнила Елена.

После окончания училища актеры поженились. Впоследствии у них родилась дочь Оксана. Вскоре любовь подарила им еще и сына. Кстати, нащадки также пошли по отцовским стопам и связали свою жизнь с творческими направлениями. А недавно бывшие супруги стала объединять внучка — дочь Оксана родила в марте этого года.

