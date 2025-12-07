- Дата публикации
Известная украинская актриса раскрыла правду об отношениях с экс-супругом: "Мы официально не разведены"
Звезды объявили о разрыве еще в 2022 году, но остаются близкими в отношениях.
Украинская актриса Елена Хохлаткина после развода с Виктором Ждановым раскрыла правду об их отношениях.
Так, еще в 2022 году звезды решили идти разными путями — они сделали заявление о разводе. Однако, как оказалось, бывшие супруги на самом деле официально брак не расторгали. В интервью "Дім" Елена объяснила, что она с экс-супругом лишь разъехались.
«Мы с Виктором до сих пор официально не разведены, но живем отдельно», — пояснила актриса.
Тем не менее, Жданова также рассказала о знакомстве с коллегой и зарождении чувств. По ее словам, все началось еще в студенческие годы — в Херсонском училище культуры. Жданов тогда был старше на два курса, но уже тогда привлекал внимание будущей жены. Она рассказала, что именно на сцене почувствовала первые сильные чувства к будущему мужу.
«Мы вместе играли в студенческом театре. В тех постановках я увидела, какой он вдумчивый и красивый будущий актер. Не помню название спектакля, но он играл какого-то Устюка, а я — видение его жены. Я очень плохо играла, но точно помню, что влюбилась», — вспомнила Елена.
После окончания училища актеры поженились. Впоследствии у них родилась дочь Оксана. Вскоре любовь подарила им еще и сына. Кстати, нащадки также пошли по отцовским стопам и связали свою жизнь с творческими направлениями. А недавно бывшие супруги стала объединять внучка — дочь Оксана родила в марте этого года.
