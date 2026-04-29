Известная украинская актриса раскрыла секрет стройной формы без жестких диет

Анастасия Король

Известная украинская актриса Анастасия Король поделилась секретами, как сохранять стройную форму и баланс даже при изнурительном графике съемок.

Звезда признается: ее ритм жизни далек от стабильности, ведь работа продолжается и днем, и ночью. Именно поэтому ключевым становится не идеальный режим, а внимательность к себе. Каждое утро она находит время для короткой медитации, которая помогает «перезагрузить» мысли. Иногда добавляет легкую зарядку, чтобы активизировать тело. Спортзал появляется в графике дважды в неделю, но без фанатизма. Зато актриса регулярно посещает кинезиотерапию, которую воспринимает как более глубокую работу с телом. Такой подход позволяет держать форму без истощения.

«Недавно я пришла к осознанию, что самая ценная инвестиция, которую я могу сделать — это инвестиция в здоровье. Это не про быстрый эффект и не про что-то, что видно сразу. Это скорее о долговременном, почти незаметном процессе, который постепенно проявляется глубже в качестве жизни», — делится звезда в интервью Радио Люкс.

В вопросах ухода за собой актриса не признает жестких ограничений — ей интереснее экспериментировать и прислушиваться к рекомендациям специалистов. То же касается и питания: она не придерживается строгих диет, но старается есть регулярно и разнообразно. В ее рационе всегда есть овощи и фрукты, а особое удовольствие приносит не только сама еда, но и атмосфера — семейные ужины или встречи с друзьями.

«То, что мы едим, буквально влияет на наш микробиом, а значит — на иммунитет, самочувствие, уровень энергии и даже на то, как мы выглядим. Если питание однообразное или преимущественно из "пустых" продуктов, это тоже отображается изнутри», — отмечает актриса.

Несмотря на профессиональные требования, Анастасия не гонится за быстрыми трансформациями. Перед важными съемками она может немного усилить тренировки и обратить внимание на белковую пищу, но подчеркивает: это часть работы, а не стиль жизни. Она также не признает понятия «запрещенных» продуктов, считая, что баланс важнее жестких правил.

Анастасия Король стала известной благодаря роли в сериале «Ховаючи колишню» и участию в шоу «Вгадай мелодію». Актриса активно развивает карьеру на телевидении и постепенно формирует собственный подход к жизни, где главный акцент — не на внешнем результате, а на внутреннем ресурсе.

