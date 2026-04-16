Известная украинская актриса рассекретила, как быстро избавилась от 17 килограммов

Надежда Хильская / © instagram.com/hilska_nadiya

Реклама

Актриса Надежда Хильская похудела на 17 килограммов и впервые откровенно рассказала о своем способе без «модных уколов».

О своем опыте она заговорила после длительной паузы, когда тема веса для нее была чувствительной. Признается: резкое колебание стало следствием тяжелого периода в жизни. Сначала — стремительное похудение на фоне потери, впоследствии — постепенное возвращение килограммов. Она не сразу обратила на это внимание, позволяя себе «заедать» эмоции. Чаще всего — сладким, которое на короткое время приглушало боль. Со временем это стало привычкой, а цифры на весах — неприемлемыми. Осознание пришло не сразу, но стало переломным.

«Я похудела на 17 килограммов, ну сейчас немножко набрала, скажем, 15-16», — честно поделилась актриса в интервью РБК-Украина.

Реклама

Она вспоминает, что долгое время не решалась изменить подход, хотя понимала: вес вышел за пределы комфортного для нее. Решение созрело постепенно — без радикальных шагов и без погони за быстрым эффектом. Хильская говорит, что даже рассматривала популярные методы по снижению веса, но отказалась от них из-за страха и сомнений. Вместо этого выбрала более простую, хотя и дисциплинированную модель питания. И результат превзошел ожидания уже в первые месяцы.

«Я попробовала и как-то оно так пошло. Я даже и не надеялась на 17 килограммов. Я думала: ну сброшу каких-то восемь… А оно как-то пошло-пошло», — рассказала она.

Основой ее подхода стало интервальное голодание в довольно жестком формате. По словам актрисы, она ела только раз в день, выдерживая до 22 часов без еды. Окно для приема пищи было коротким — несколько часов, в течение которых она могла поесть и выпить кофе. Со временем режим немного изменился: периоды без еды сократились, а количество приемов пищи увеличилось. Параллельно она добавила физическую активность — в частности танцы, что помогло закрепить результат и добавило энергии.

«Я вообще люблю поесть. В начале очень тяжело, потом ты получаешь такую легкость… И это уже начинается как спортивный интерес», — призналась Хильская.

Реклама

В то же время актриса отмечает: ее опыт — не универсальный рецепт. Она предостерегает от повторения такого режима без учета состояния здоровья, особенно если есть проблемы с желудком.

